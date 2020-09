إدارة مطار بنينا الدولي تنفي إعادة تشغيله

نفت إدارة مطار

بنينا الدولي أمس الاثنين، إعادة تشغيل المطار وفتحه أمام الرحلات الداخلية

والخارجية.

وأكدت إدارة

المطار، في بيان ، أنها تسعى لتوفير أجهزة التعقيم وبعض الاحتياجات التشغيلية

اللازمة الأخرى، التي تمت مخاطبة جهات الاختصاص بها سابقًا، وضرورة توفيرها في

أقرب وقت ممكن.

بأتي ذلك بعدما

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصلات، صالح اشتيوي، جاهزية 10 مطارات

لإعادة فتحها، بناء على كتاب رئيس اللجنة الطبية العليا وتأشيرة رئيس اللجنة

العليا لمكافحة وباء كورونا.

وشملت المطارات

بنينا الدولي، وطبرق الدولي، والأبرق الدولي، وسبها الدولي، والكفرة الدولي،

والزنتان المحلي، وغات المحلي وبني وليد المدني، وتمنهنت المدني، وأوباري المدني.

