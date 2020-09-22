“داخلية الوفاق”.. اجتماع أول للجنة المشروعات مع “شركة إنجليزية”

عقدت لجنة مشروعات -وزارة الداخلية- الإستراتيجية والتقنية والفنية واجتماعها العادي الأول مع “شركة روز الاستشارية” الإنجليزية برئاسة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الذي أكد على ضرورة وضع إستراتيجية لوزارة الداخلية والنهوض بها من وزارة تقليدية إلى متقدمة وعلمية تواكب كافة الابتكارات العلمية والتقنية.

وطالب “باشاغا” المشاركين في الاجتماع بضرورة تحديد المشاريع التي سيتم إنجازها داخل الوزارة ليتم اعتمادها من قبل اللجنة، مع ضرورة تحديد أهدافها وآلية ارتباط المشاريع ببعضها والجدوى التي ستعود بها هذه المشاريع على وزارة الداخلية باعتبارها العمود الفقري للدولة-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لداخلية الوفاق.

وأشارت الوزارة عبر منشورها إلى أن هذه اللجنة تتولى مراجعة طلب وخطط المشاريع الجديدة وتقديم التوصيات بشأنها لدراسة وتقييم المبادرات والموافقة على تحويلها إلى مشاريع، كما تتولى اللجنة استعراض تقارير مكتب تقنية المعلومات وما يحال إليها من مشاريع وإعطاء التوجيهات المناسبة حيالها.

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