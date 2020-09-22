“مكافحة الأمراض” يطالب فرق الرصد بتسهيل عودة المتعافين إلى أعمالهم

ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، أن يسهلوا عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى طبيعة حياتهم وأعمالهم من خلال تعبئة شهادة التعافي من الفيروس وفقا للبروتوكول المعتمد والمعمول به من قبل المركز.

وطالب المركز -في منشور له على منصاته الرسمية- ، مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإعطاء هذه الشهادة للذين تعافو من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المعتمد ليتمكن حاملها من ممارسة عمله، فيما نشر المركز على صفحته الرسمية نموذجاً لشهادة التعافي من الفيروس.

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