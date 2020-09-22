ليبيا تسجل 874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

22 September, 2020

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ليوم أمس الإثنين تسجيل 847 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، مبينا ان طرابلس سجلت أعلى حصيلة اصابات بالفيروس وصلت إلى 497 حالة جديدة و57 حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية إلى تسجيل 450 حالة وفاة بالفيروس ، وبين المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 28,796 حالة ،واستلم المركز (3598) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن.