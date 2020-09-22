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شلوف: غموض الأمم المتحدة في اختيار لجنة حوار جنيف سيكون سببا للفشل

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، أن هناك غموض في معايير اختيار بعثة دعم الأمم المتحدة للجنة حوار جنيف”.

وقال شلوف، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مهمة لجنة الحوار لن تكون مؤقتة باختيار الرئاسي ورئيس الحكومة والمسار الدستوري (بحسب مخرجات برلين)، بل وبالمخالفة لبرلين والقرار 2510 تصر البعثة أن يكون لها مهام برلمانية في مراقبة الحكومة”.

وأضاف “سياسة غموض المعايير في الاختيار ليست مفيدة وأثبتت التجارب السابقة أنها تخلق حالة رفض مسبق، وبالتالي تكون سبب رئيسي في الفشل”.

وتابع “البعثة مصرة على تكرار الأمر، ولعل الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل سلبا او إيجابا، ولله الأمر من قبل ومن بعد”.

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الأمم المتحدة حوار جنيف سلفيوم شلوف

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذه لعبة الامم…ومنذ متي الامم المتحدة حلت مشكلة…قياسا لنا نحن العرب ….هاهي قضية فلسطين من سنة 1948 الي الان …بيانات واعلان قلق واجتماعات وكلام فارغ بدون اي فائدة…فعلا ماقاله الرئيس الامريكي ترامب عن الامم المتحدة انها نادي لقضاء اوقات للكلام والدردشة ….

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