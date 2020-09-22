ميناء بنغازي: استقبال خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال خمس سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها حبوب القمح والشعير.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب (سي لورد) وعلى متنها 10324 طن من حبوب الشعير وكذلك السفينة ( ريك نوبل) وعلى متنها 15100 طن من حبوب الشعير واستقبل الميناء أيضا السفينة( زارا) وعلى متنها 7894 طن من حبوب القمح

وأشار الشهيبي إلى استقبال الميناء سفينة نقل الحاويات( ڤيكتوريا ) وعلى متنها عدد 176 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة( ألوبو ) وعلى متنها عدد 141 حاوية بضائع وسلع مختلفة.