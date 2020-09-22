معزب: معيتيق استبق الأحداث وحاول أن يستثمر فتح تصدير النفط لصالحه

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنّ المجلس لم يرفض عملية استئناف تصدير النفط، وسعى بكلّ ما يملك من جهد لهذا الهدف.

معزب أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أنّ إقفال النفط كلّف الدولة عشرة مليارات دولار إلى جانب التبعات غير المباشرة لهذا.

وأوضح أنّه حسب السفير الأمريكي في ليبيا، فإنّ حفتر وعد باستئناف التصدير يوم 12من سبتمبر، وكان هذا نتاج جهود أمريكية فرنسية، إلا أنّ أحمد معيتيق استبق الأحداث، وحاول أن يستثمر فتح التصدير لصالحه، ووجد حفتر في هذا المسعى ما يخدم مصالحه بالادّعاء بوضع ترتيبات لتقسيم عوائد النفط بين الشرق والغرب، بحسب تعبيره.

كما زعم أنّ حفتر يريد الحصول على 50 مليار دولار، لتسديد تكلفة غزو طرابلس، وأنّ كلاهما يريد استخدام موارد الشعب والدولة لمصالحهم الخاصّة، وأنّ المجلس طلب التحقيق في الموضوع من هذا المنطلق.

وعبّر عن أمله في استجابة المجلس الرئاسي لطلب التحقيق، وألّا يكونوا راضين عمّا قام به أحمد معيتيق.

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