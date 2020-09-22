“عمل الوفاق”: 300 ألف عاطل في مختلف مناطق ليبيا‎

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ربيعة عمار، أن أعداد الباحثين عن العمل الذين سجلوا في شهر سبتمبر الحالي من مختلف مناطق ليبيا، تجاوز الـ 300 ألف باحث عن عمل، بحسب نتائج فرق الحصر بمركز المعلومات والتوثيق.

ويأتي هذا الإعلان عن ذلك بعد انتهاء عملية تسجيل الباحثين ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب بموجب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي في أواخر شهر أغسطس الماضي.

وفي السياق ذاته، قالت “عمار” إن الرقم المسجل حتى الآن لا يعتبر حقيقيًا، مشيرة إلى قرب انطلاق مرحلة ثانية تتمثل في عمليات الفرز والمطابقة بالإضافة إلى كشف التكرار وحالات الازدواج الوظيفي إلى جانب الربط مع الأحوال المدنية و مشروع الرقم الوطني.

ودعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة العمل، الباحثين عن العمل غير المسجلين الي التسجيل في المنظومة.

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