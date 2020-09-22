دون الإشارة لإنتخاب رئيس.. عماري زايد: حلّ الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد خلال لقائه السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن أمس الإثنين مسارات الحلّ السياسي، وما رشح من الاجتماعات التي عقدت في كل من المغرب وجنيف ومصر والمقترحات المطروحة لإيجاد حلّ للازمة الليبية.

عماري زايد أكّد -بحسب المكتب الإعلامي التابع له- على المبادرة التي طرحها في كلمته المرئية مؤخّرًا، التي شدّد فيها على أنّ حلّ الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات برلمانية على أساس الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات الحالي، لاختيار برلمان جديد يوحّد المؤسسات وينتخب حكومة وطنية تبسط سيطرتها على كلّ أرجاء البلاد، مشدّدًا على ضرورة احترام كلِّ الأطراف لنتائج الانتخابات والالتزام بها.

وقال: إنّ إجراء الانتخابات أمر ممكن استنادًا لما تمّ إجراؤه من انتخابات المجالس البلدية في عدد كبير من البلديات، وبتضافر جهود المخلصين ستتمكن ليبيا من اجتياز هذه المرحلة وإرجاع الشرعية للشعب من خلال صناديق الاقتراع.

كما تناول اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة وزراء الوفاق أوجه التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي بين الوفاق وتركيا، بعد اعتماد السراج لمذكّرة التفاهم التي تنصُّ على عودة الشركات التركية لتنفيذ عقودها السابقة ومشاركتها في مشاريع التنمية المطروحة.

واستعرض عماري وأكسن ما تقدّمه الحكومة التركية من منح دراسية للطلبة الليبيين والتعاون في مجال التعليم، حيث أكَّد السفير استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والتزامها بالتعهّدات التي نصّت عليها مذكّرات التفاهم الموقّعة مع حكومة طرابلس.

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