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جهاز النهر الصناعي: عودة المياه الى مدينة طرابلس اليوم

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن جهاز النهر الصناعي( منظومة الحساونة .. سهل الجفارة )أمس عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه تدريجيا لمناطق الإستهلاك . 

وأكد موقع الجهاز   إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت مما ترتب عنه إنقطاع المياه . 

وبين الجهاز في حالة إستمرار وإستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس اعتبارا من مساءً اليوم الثلاثاء  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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