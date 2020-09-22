جهاز النهر الصناعي: عودة المياه الى مدينة طرابلس اليوم

أعلن جهاز النهر الصناعي( منظومة الحساونة .. سهل الجفارة )أمس عودة التيار الكهربائي لمحطة الضخ بموقع ترهونة وبدء أعمال التشغيل وضخ المياه تدريجيا لمناطق الإستهلاك .
وأكد موقع الجهاز إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه بعد حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الوسطى والجنوبية يوم السبت مما ترتب عنه إنقطاع المياه .
وبين الجهاز في حالة إستمرار وإستقرار الطاقة الكهربائية المغذية لحقول الآبار ومحطات الضخ عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس اعتبارا من مساءً اليوم الثلاثاء
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