تمكنت فرقة الحرس الديواني التونسي بالجميلة من محافظة مدنين, جنوب البلاد, من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية9100 دولار مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي تم ضبطها من قبل دورية على مستوى الطريق الجهوية رقم 109, وفق بلاغ لمصالح الديوانة التونسية اليوم الثلاثاء.

وتم تحرير محضر في الغرض وإحالة السائق في حالة احتفاظ على النيابة العمومية.