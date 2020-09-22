أنقرة تنتقد عقوبات أوروبية على شركة تركية متهمة بـانتهاك حظر السلاح في ليبيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات – من بينها شركة تركية وأخرى أردنية – بسبب “خرق حظر السلاح” الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وهو ما أثار ردّ فعل غاضب من جانب أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا”.

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن “موقفه المنحاز”، بحسب ما نقلته البي بي سي عن مصادرها.

ووقّع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الإجراءات في اجتماع دوري في بروكسل يوم الاثنين.

وتجمّد الإجراءات أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل، وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه.