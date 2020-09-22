بن شرادة: الاتفاق بين معيتيق وحفتر يمكن أن يكون قاعدة يُستند عليها وبداية للثقة بين الأطراف

ليبيا – قالعضو مجلبس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنّ الرفض لاتفاق إعادة فتح الحقول النفطية جاء من قبل رئاسة المجلس، ولم يُعقد أيّ اجتماع بالخصوص من قبل أعضاء المجلس لإعطاء الرأي بالرفض أو القبول.

بن شرادة أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ الرفض الذي صدر من رئاسة المجلس هو موروث ثقافة بأن “الحلّ يأتي مني أنا فقط، وإذا جاء من غيري سأرفضه”.

ورأى أنّ الاتفاق الأُحادي بين أحمد معيتيق وخليفة حفتر يمكن أن يكون قاعدة يُستند عليها، ويوجد فيها نقاط مهمّة يمكن البناء عليها وأن تكون بداية للثقة بين الأطراف، لكي يسهل الحوار فيما بينهم في المراحل اللاحقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية