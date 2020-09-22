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السفير الألماني لـ باشاآغا: نرغب في حلّ الأزمة الليبية سياسيًاً دون تدخّلات أجنبية

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الإثنين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا.

جانب من اجتماع باشاغا والسفير الالماني

 

الجانبين استعرضا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق أوجه التعاون بين ألمانيا والوفاق خاصّة في مجال الأمن، وتطرّق الطرفان كذلك الى مستجدّات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

ومن جهته عبّر السفير الألماني عن رغبة بلاده في حلِّ الأزمة الليبية سياسيًا دون تدخّلات أجنبية.

ومن جانبه عبر باشاآغا عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحلِّ الأزمة الليبية في كافّة المراحل التي مرّت بها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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