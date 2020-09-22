“الوطنية للنفط”: الإنتاج سيبلغ 260 ألف برميل يوميًا

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأن التوقعات تشير إلى بلوغ، إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد، بحلول الأسبوع القادم، إلى حوالي 260 ألف برميل يوميًا، بعد استئناف عمل الحقول والمصافي.

وقالت المؤسسة، في بيان لها أن “العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي الموانئ وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة”.

وأشارت إلى أنها قد “بدأت ترتيبات التصدير من الموانئ الآمنة، وستصل النواقل تباعا اعتبارا من يوم 23 سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ72 ساعة القادمة وباقي الموانئ الآمنة في الأيام القليلة القادمة”.

وأردف البيان: التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم سيبلغ حوالي 260 ألف برميل يوميًا.

وكانت القيادة العامة قد قررت، يوم 18 سبتمبر، استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بمقتضى اتفاق أعقب مفاوضات داخلية مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من الجماعات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية