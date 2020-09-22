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بالصور | الداخلية التونسية تصادر أكثر من 330 ألف يورو خلال محاولة تهريب المبلغ من ليبيا إلى داخل تونس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكنت فرقة حرس الحدود التونسية بمنطقة الجميلة في ولاية مدنين التونسية من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية متمثل في “317000 يورو و 9100 “دولار مخفية بإحكام داخل سيارة تحمل ترقيم تونسي ضبطت من قبل دورية على مستوى الطريق الجهوية رقم 109.

إذاعة تطاوين التونسية أكدت أنه تم تحرير محضر بالحادثة والتحفظ على السائق من قبل النيابة العمومية التونسية وفق لبلاغ للديوانة على صفحتها الرسمية.

وأشارت إلى أن عملية الحجز تأتي في إطار التصدي لعمليات التهريب على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد التونسية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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