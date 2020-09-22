باشاغا يبحث مع السفير الإيطالي مستجدات الوضع في ليبيا

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، مستجدات الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا مع السفير الإيطالي في ديوان وزارة الداخلية بطرابلس، وتطرق إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول الطرفان «محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية دون أي تدخلات أجنبية خارجية»، إلى جانب «سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة الأمنية منها»، حسب البيان.

وأمس الإثنين، بحث باشاغا مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، خلال لقاء جمعهما بمقر الوزارة في طرابلس، التطورات السياسية وسبل حل الأزمة الليبية. واستعرض الطرفان أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الأمن، وتطرقا إلى مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

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