أمن ولاية الجزائر يوقف منتحل هويات إطارات سامية بالدولة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر أمس الاثنين، من توقيف شخص خطير ينحدر من ولاية بومرداس و يقيم بحي القصبة و باب الزوار, ينتحل هويات و صفات إطارات سامية برئاسة الجمهورية و بعض مؤسسات الدولة, حسبما ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت خلية الاتصال و الصحافة بالمديرية في بيان أن “الشخص الذي كان يستعمل بطاقات هوية ضبطت بحوزته منسوبة لأشخاص أخرين من ولايات الوطن, باتصاله مع موظفين في مختلف القطاعات للتوسط لدى الجهات الوصية بغرض تقديم خدمات تخص مسارهم المهني المتعلقة بالتعيينات في المناصب و التحويلات بهدف حصوله على مزايا و مبالغ مالية”.

و أضافت أن “التحريات الأولية أفضت إلى أن هذا الأخير محل أمر بالقبض, نشاطه الإجرامي يمتد إلى عدة ولايات, و سبق تورطه في عدة قضايا مماثلة تتعلق بالنصب و الاحتيال, التهديد بالقتل, انتحال وظيفة عسكرية, النصب و انتحال هوية الغير, إهانة موظف أثناء تأدية المهام و إهانة هيئة نظامية”, مشيرة الى أن “التحقيق مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة”.

و دعت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها كل من تعرض لعملية نصب أو احتيال في هذا الإطار التقدم إلى مصالح أمن ولاية الجزائر.