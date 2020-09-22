ليبيا الان المركز الوطني للأمراض : 650 اصابة جديدة بكورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم النشر منذُ 29 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المركز الوطني للأمراض : 650 اصابة جديدة بكورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المركز الوطني للأمراض : 650 اصابة جديدة بكورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 September, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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