<br /> المركز الوطني للأمراض : 650 اصابة جديدة بكورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المركز الوطني للأمراض : 650 اصابة جديدة بكورونا في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 September, 2020 رابط مختصر



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