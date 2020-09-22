الشحومي يطالب بعودة جميع الموانئ النفطية للعمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

دعا مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي إلى عودة جميع الحقول والموانئ النفطية للعمل وتوحيد الإنفاق الحكومي وعودة خطوط الطيران.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن بادرة إعادة إنتاج وتصدير النفط خرجت بشكل مفاجئ للجميع واربكت كل الحسابات السياسية برغم أن الجميع يطالب بها باستمرار”.

وأضاف الشحومي “علينا جميعا كليبيين الآن “أن نستمر بالمطالبة بعودة جميع الحقول والموانئ للعمل” مردفا “علينا أن نطالب بعودة خطوط الطيران للعمل وفتح الطرق البرية وتوحيد الأنفاق الحكومي والانطلاق منها لتحقيق الاستقرار كقاعدة للتوافق السياسي المرتقب”.