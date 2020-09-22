حراك “إنقاذ ليبيا” يؤكد اختطاف أحد المتظاهرين

أكد حراك إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، اقتياد أحد المتظاهرين وهو ربيع العربي محمد الزاوي دون معرفة المكان الذي اقتيد إليه، وفقدان الاتصال به.

وذكر شهود عيان أن أفرادا حاولوا اختراق المظاهرة ودخلوا في مشادات مع الحراك لإنهائه، ليصدر القائمون على المظاهرة إثر ذلك بيانا يُعلنون فيه فض المظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة موازية نظمت وقفة في ساحة الكيش رفعت خلالها شعارات وصورا قبل أن تطلب الأجهزة الأمنية إنهاء التظاهرتين وإخلاء الساحة حفاظا على الأمن.

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