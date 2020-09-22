هولندا: فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا خطوة مهمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

اعتبر سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا خطوة مهمة.

وقال سفير هولندا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “خطوة مهمة كمبادرة جماعية في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حظر الأسلحة في ليبيا”.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين ارتفاع عدد الخاضعين لتدابير تقييدية في ليبيا إلى 17 شخصا ممنوعين من السفر إضافة لتجميد أصول 21 شخصا و19 كيانا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان لها أن المجلس قرر فرض تدابير تقييدية محددة الأهداف على شخصين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وثلاثة كيانات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا حيث ستتم إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي.