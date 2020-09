أخبار ليبيا24 سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين مقابل 847 إصابة يوم الأحد. وأفاد التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين تسجيل عدد 650 عينة موجبة منها 430 جديدة و220 مخالطة. جاء ذلك بعدما أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فحصًا بتقنية RT-PCR على عدد […]

The post ارتفاع جديد في إصابات كورونا في ليبيا appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24