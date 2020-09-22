باشاغا وسفير إيطاليا يبحثان مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني ” مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ومحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بدون أي تدخلات أجنبية خارجية.

وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وخاصة الأمنية منها.