ليبيا الان

تركيا: رحيل السراج لن يؤثر على اتفاقيتنا العسكرية مع الوفاق

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن استقالة السراج من منصب رئيس حكومة الوفاق لن يؤثر على مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة، بخصوص التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأضاف قالن إن المسؤولين الأتراك سيستمرون في التواصل مع السراج، كما أن القرارات الخاصة بالمذكرات، هي قرارات اتخذتها الحكومة وليس الأفراد، وأن الفريق التركي والممثلين عن المؤسسات المعنية بهذه المذكرات، لا يزالون يقومون بوظيفتهم في ليبيا وتركيا، حسب وصفه.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية أن الجانب التركي والليبي مصممان على المضي قدما في التعاون والعمل المشترك.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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