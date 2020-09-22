تركيا: رحيل السراج لن يؤثر على اتفاقيتنا العسكرية مع الوفاق

رأى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن استقالة السراج من منصب رئيس حكومة الوفاق لن يؤثر على مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة، بخصوص التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وأضاف قالن إن المسؤولين الأتراك سيستمرون في التواصل مع السراج، كما أن القرارات الخاصة بالمذكرات، هي قرارات اتخذتها الحكومة وليس الأفراد، وأن الفريق التركي والممثلين عن المؤسسات المعنية بهذه المذكرات، لا يزالون يقومون بوظيفتهم في ليبيا وتركيا، حسب وصفه.

وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية أن الجانب التركي والليبي مصممان على المضي قدما في التعاون والعمل المشترك.

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