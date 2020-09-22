«مكافحة الأمراض»: 650 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 10 حالات وشفاء 529 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، ليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 198.

واستلم المركز عدد ( 2604 ) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1268) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (70) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (132) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (106) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (16) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات: “مختبر فرع المركز الزاوية عدد (98) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز تازربو عدد (16) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (30) عينة، مختبر فرع المركز غدامس عدد (2) عينات”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد ( 1954 ) عينة سالبة، عدد (650) عينة موجبة (430 جديدة + 220 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 224 حالة جديدة

– عدد 71 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 4 جديدة

عدد 6 مخالطة

قصر الأخيار :

عدد 2 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 4 جديدة

4- صرمان :-

عدد 7 جديدة

عدد 17 مخالطة

5- الزاوية الغرب :-

عدد 8 جديدة

عدد 2 مخالطة

6- باطن الجبل :-

عدد 9 جديدة

عدد 1 مخالطة

7 – الخمس :-

عدد 3 جديدة

8 – النواحي الأربعة :-

عدد 2 جديدة

عدد 9 مخالطة

9 – صبراتة:-

عدد 13 جديدة

10 – الجميل:-

عدد 1 جديدة

عدد 4 مخالطة

11- المنشية :-

عدد 1 جديدة.

عدد 11 مخالطة

12 – جنزور :-

عدد 12 جديدة

عدد 35 مخالطة

13 – السواني :-

– عدد 2 جديدة

14- : الزاوية المركز

عدد 21 جديدة

عدد 6 مخالطة

15 – ترهونة :-

عدد 10 جديدة

عدد 6 مخالطة

16 – الماية

عدد 20 مخالطة

17- القره بوللي :-

عدد 13 جديدة

18- زوارة

عدد 33 جديدة

19- الرياينة

عدد 1 جديدة

20- زليتن

عدد 15 مخالطة

عدد 7 جديدة

21- مصراتة

عدد 9 مخالطة

22- السبيعة

عدد 3 جديدة

23- غدامس

عدد 1 مخالطة

24- المعمورة

عدد 2 جديدة

25- الزنتان

عدد 2 مخالطة

عدد 4 جديدة

26- مزدة

عدد 1 جديدة

27- الكفرة

عدد 2 مخالطة

عدد 8 جديدة

28- اجدابيا

عدد 3 مخالطة

29- تازربو

عدد 1 جديدة

30 – سبها

عدد 2 جديدة

31- بنغازي

عدد 32 جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 529 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 415 في طرابلس

2 – عدد 5 في سبها

3- عدد 20 في تازربو

4- عدد 28 في بني وليد

5- عدد 5 في الزاوية المركز

6- عدد 4 في مصراتة

7- عدد 47 في زليتن

8 – عدد 4 في غريان

9 – عدد 1 في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 10 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في رقدالين

2- عدد 1 في اجدابيا

3- عدد 4 في الزاوية المركز

4- عدد 1 في زليتن

5- عدد 1 في غريان

6 – عدد 2 في صرمان

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 29,446

2 – الحالات النشطة : 13,073

3 – المتعافين : 15,913

4 – الوفيات : 460