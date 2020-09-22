«باشاغا» يبحث مع سفير إيطاليا حل الأزمة الليبية «دون تدخلات خارجية»

التقى وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الثلاثاء، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، لبحث مستجدات الأوضاع.

وقالت وسائل إعلام تابعة للوفاق: “تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وأضافت “كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ومحاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بدون أي تدخلات أجنبية خارجية”.

وتابعت “تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وخاصة الأمنية منها”.

وكان باشاغا، قد بحث أمس الاثنين تطورات الأوضاع الليبية مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج أن الاجتماع عُقد بديوان وزارة داخلية الوفاق، وشهد استعراض أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن، وتطرق الطرفان كذلك إلى مستجدات الأوضاع السياسية داخل ليبيا.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية أن باشاغا عبر عن امتنانه وتقديره للحكومة الألمانية في وقوفها ودعمها لحل الأزمة الليبية، في كافة المراحل التي مرت بها، على حد زعمه.