كشف وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم لدى زيارته مالي هذا الأحد انه استقبل من قبل كل الاطراف في مالي

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و قال بوقدوم في حوار خص به إذاعة الجزائر الدولية في العاصمة المالية ، إنه لمس إجماعا لدى كل الأطراف في مالي لتطبيق اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية أفاد بأن وزير الخارجية صبري بوقدوم، الذي أوفده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى مالي، عقد سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وجاء في البيان : “في إطار زيارة قادته إلى باماكو, عقد وزير الخارجية, صبري بوقدوم، سلسلة من المحادثات مع ممثلي تنسيقية حركات الأزواد وأرضية الحركات، الموقعين على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر“.

وخلال هذه اللقاءات, “عبر المتدخلون الماليون عن رضاهم عن دور الجزائر وتضامنها والاهتمام الخاص الذي أولته لدولة مالي خاصة خلال هذه الفترة الصعبة, كما جددوا حرصهم على التنفيذ الفعلي لاتفاق الجزائر الذي “يبقى هو السبيل الأمثل من أجل عودة دائمة للاستقرار والإطار المناسب لمواجهة عديد التحديات التي تواجهها مالي”, يضيف البيان.