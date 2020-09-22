البعثة الأوروبية: يمكن للرياضة أن تكون أداة لتعزيز السلام والمصالحة في ليبيا

أخبار ليبيا24

رأت بعثة الاتحاد الأوروبي أن بإمكان الرياضة أن تسهم بشكل فاعل في تعزيز السلام والمصالحة في ليبيا، وذلك بمناسبة افتتاح أول ملعب للعبة الرجبي في ليبيا بمدينة بنغازي.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، يمكن للرياضة أن تكون أداة رائعة لتعزيز السلام والمصالحة. في يوم السلام العالمي، فتح ملعب للرجبي أبوابه في بنغازي”.

وأشارت البعثة، إلى أن افتتاح ملعب الرجبي جاء بالتعاون مع شركاء الاتحاد، برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبالتعاون مع جامعة بنغازي وبلدية بنغازي والمنظمة غير الحكومية “رجبي 2018”.

وأعربت البعثة افتخار الاتحاد الأوروبي بتسليم أول ملعب للرجبي في ليبيا، مما يوفر بيئة آمنة للشباب ليتجمعوا معا.

وجرى افتتاح الملعب الإثنين بعد 6 سنوات من العمل، وقد أقيم حفل الافتتاح في حضور عميد بلدية بنغازي وعدد من الشخصيات الرياضية والاعتبارية كما شارك في الاحتفالية عبر تقنيه الفيديو رئيس الاتحاد العربي للرجبي ومسؤولين من الأمم المتحدة.

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