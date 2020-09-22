وزير دفاع أردوغان لـ«المشري»: تركيا تؤيد ليبيا «مستقرة ومستقلة وذات سيادة»

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء جرى في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أكار خلال اللقاء: “نؤكد على روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا”، بحسب البيان.

وأضاف “تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين”، على حد قوله.

وشدد أكار على وقوف تركيا إلى جانب ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» في ليبيا «المعترف بها من قبل الأمم المتحدة»، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج “ليبيا لليبيين”، وفقا لزعمه.

وأوضح وزير دفاع أردوغان، أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة، بحسب ادعائه.