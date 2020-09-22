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وزير دفاع أردوغان لـ«المشري»: تركيا تؤيد ليبيا «مستقرة ومستقلة وذات سيادة»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء جرى في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وقال أكار خلال اللقاء: “نؤكد على روابط الصداقة والأخوة التاريخية الممتدة منذ 500 عام بين تركيا وليبيا”، بحسب البيان.

وأضاف “تركيا ستواصل أنشطة التدريب والاستشارة في المجالين العسكري والأمني التي تقدمها للأشقاء الليبيين”، على حد قوله.

وشدد أكار على وقوف تركيا إلى جانب ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» في ليبيا «المعترف بها من قبل الأمم المتحدة»، وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج “ليبيا لليبيين”، وفقا لزعمه.

وأوضح وزير دفاع أردوغان، أن أنقرة تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات سيادة، بحسب ادعائه.

الوسوم

آكار الغزو التركي المجلس الاستشاري المشري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لقاء الوزير أكار مع خانب المُزْرّي يجسد أن العميل ذليل اينما حل واينما رحل منظره مُزْرّي ومقرف ياخساره يا ليبيا اللي هذه المناظر والنماذج الريئه اصبحت تمثل ليبيا بالله عليكم بلاش من الدرايه بشؤون السياسه حطوا صورة هذا النموذج للمدعو خانب المزري الي جانب صورة حسين مازق رئيس وزراء ليبيا ايام عزها وشوفوا اي النماذج شفت ليبيا سابق او جنب الدكتور علي البرغثي وقارنوا بين تمثيل هؤلاء لليبيا وبين النماذج السيئه التي تتصدر المشهد وكأن ليبيا انقرضوا في الرجال الوطنيين الشرفاء اصحاب الحضور الدولي المشرف لليبيا مش هذا المسوخ وكان الاوائل الذين شرفوا ليبيا في المحافل الدوليه لا يصرفوا مصاريف باهظه في رحلات العمل التي يقومون بها

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