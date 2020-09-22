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“المالية والتخطيط” بالحكومة الليبية تبحث الميزانية التقديرية لعام 2021

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية ورئيس لجنة الميزانية إدريس الشريف الميزانية التقديرية لعام 2021.

وتضمن الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية في مدينة البيضاء، وبحضور كل من مراقبي الخدمات المالية وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية، تفعيل مبدأ المشاركة في إعداد الميزانية العامة للدولة الليبية للعام القادم، عبر الربط الإلكتروني مع المنصات الفرعية في كل من “طبرق – درنة – البيضاء – بنغازي_ أجدابيا _ جالو”.

وقال وكيل وزارة المالية والتخطيط إن مثل هذه الأعمال تأتي في إطار تفعيل مبدأ المشاركة في إعداد الميزانية العامة للدولة، حيثُ تعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي تشارك فيها مراقبة الخدمات المالية بالبلديات في إعداد الميزانية التقديرية العامة للدولة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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