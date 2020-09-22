صحيفة من مالي: سجن  مدير «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية» لتورطه في التزوير والاختلاس والإنفاق بلا حساب

كشفت صحيفة “مالي أكتو” المالية، في تقريرها المنشور أمس الأحد 21 سبتمبر، تفاصيل القبض على المدير العام السابق لشركة “لايكو – مالي” في مدينة باماكو، منذ بضعة أيام. بتهمة إساءة استخدام أصول الشركة، والتزوير الاختلاس المالي.

وأوضح التقرير الذي رصدته وترجمته «الساعة 24»، أن تفاصيل الواقعة تعود لعام 2015 عندما كان الرجل مسؤولاً عن شركة “لايكو – مالي”، في الفترة من 2010 إلى 2015، وخلال هذه الفترة، أوقع الرئيس التنفيذي السابق من خلال إدارته الكارثية، الشركة في هاوية مالية لا يمكن تفسيرها، ليس بسبب نقص الإيرادات، فمنذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في 25 إبريل 2013، دفعت البعثة وحدها 400 مليون فرنك أفريقي شهريًا في تكاليف الإيجار.

وتابع التقرير، أنه “بالإضافة إلى سلوكه غير التقليدي من خلال «الإنفاق دون حساب»، كما ذُكر، فقد تم انتقاد الرئيس التنفيذي السابق لشركة “لايكو – مالي” لأنه كان يهدف إلى الحصول على ختم موازٍ لإسم الشركة، هذا من أجل الحصول على أموال من خزائن الشركة، كل هذا ساهم في خسارة الشركة لمبالغ طائلة، وهذا ما يفسر قيام الشركة بفصل عدة أشخاص لأسباب اقتصادية”.

وأوضح التقرير، أن «الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية– مالي (لايكو – مالي)»، تمتلك ضمن أصولها 4 فنادق تدار من قبل شركة لايكو لإدارة الفنادق والمنتجعات وهم:

أولًا «فندق الصداقة» فئة (5) نجوم على مساحة 8 هكتارات ويتكون من: (158) غرفة، جناح رئاسي، و(6) أجنحة فاخرة، و(26) جناح متوسط، و قاعة كبيرة، و(2) مطعم، مركز صحي، و(11) محل تجاري، و مركز تجاري، و(2 ) مسابح ، وموقف سيارات، ملعب جولف، و(2) ملعب كرة مضرب.

وثانيا «فندق الفاروق»، وهو من فئة 4 نجوم، على مساحة قدرها 8180 م2 ويتكون من: (75 ) غرفة، و(5) غرف فاخرة، و(5) أجنحة صغيرة، و(5) جناح دبلوماسي، و(3) صالة للمؤتمرات، ومطعم كافتيريا، وحانة، و(2) مركز صحي، حوض سباحة.

وثالثًا «فندق ازالاى»، وهو مشروع فندق فئة 3 نجوم على مساحة 20000 م 2 مصمم على أساس (70) غرفة.

ورابعًا «فندق أفريقيا»، وهو مشروع فندق فئة 4 نجوم على مساحة 1.9 هكتار بالعاصمة باماكو ومصمم على أساس (135) غرفة، تاريخ بداية النشاط: 1999 (متعددة الأغراض)، والمساهمون ونسبة المساهمة: الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية 100%.