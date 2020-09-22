سفير ألمانيا لعماري زايد: ندعم مخرجات جنيف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عمارى زايد اليوم الثلاثاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفيتشا في إطار التشاور حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية ومناقشة مخرجات الاجتماعات بالمغرب وجنيف.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير الألماني، أكد دعم بلاده الكامل لمخرجات جنيف والعمل وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، مؤكدًا موقف ألمانيا الداعم للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جهته، أكد زايد على مبادرته التي تبناها والتي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية وفق قانون الانتخابات الحالي، تنتج برلمانا واحدا يوحد المؤسسات المنقسمة ويختار حكومة وطنية واحدة تقوم بحل المختنقات التي أرهقت المواطن وتوحد مؤسسات الدولة، مشددا على أن الظروف مواتية لإجرائها لوجود الأساس الدستوري وهو الإعلان الدستوري وكذلك الأساس القانوني.

كما أكد على أن الحوار بين الليبيين مبدأ أساسي ومطلوب دائما ويمكن إجراء حوار ليبى شامل لمناقشة آليات إجراء العملية الانتخابية وكيفية ضمان الالتزام بها.

وأوضح عماري أن ما تم إنجازه من استحقاقات انتخابية لمجالس البلديات في المنطقتين الغربية والجنوبية يشجع على السير في هذا المسار الذي يرجع الشرعية للشعب الليبي في اختيار من يحكمه ويمنع حالة تآكل السلطة والشرعية الذي تشهده البلاد.

كما ناقش اللقاء، دعم ألمانيا لما تقوم به ليبيا لتحقيق اللامركزية، وفق ما تم إعلانه في مخرجات برلين، كما تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

وفى هذا الصدد قدم السفير دعوة لزايد لحضور مؤتمر تحت عنوان اللامركزية والحكم المحلى في ليبيا ضمن إطار عمل عملية برلين.