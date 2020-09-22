الأمين العام للأمم المتحدة: وجود المرتزقة يعرقل حل الأزمة الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العمل على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا.

وقال غوتيريش في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن وجود المرتزقة يعرقل الحل في ليبيا، مجددا الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي، والعمل لمنع حصول حرب باردة جديدة.

كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته إلى أزمة كورونا والمناخ والأزمة السورية ودعا إلى ضرورة الوصول إلى حل لها، وكذلك خاطب الفلسطينيين والإسرائيليين بالعمل على حل الدولتين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الشق رفيع المستوى للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي قادة دول العالم خطاباتهم عبر مقاطع فيديو مسجلة بدلا من التجمع في نيويورك، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم اليوم بث الخطابات المسجلة لكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرين، في قاعة الجمعية العامة، حيث سيحضر ممثل واحد فقط عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويأتي بدء الأعمال بعد يوم من عقد الأمم المتحدة فعالية افتراضية إلى حد كبير للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها.