شركة الكهرباء تُعلن حدوث إظلام تام في الجناح الغربي

اعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج مفاجي لبعض وحدات التوليد ،مما أدى إلى انخفاض التردد نتج عن ذلك حدوث إظلام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية .

و اكدت الشركة أنه تم على الفور البدء في إعادة بناء الشبكة ورجوع وحدات التوليد للخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.



من جانب آخر أعلنت الشركة عن تجهيز غرفة الوصلات الخاصة بكابل الدائرة رقم (1) جهد 220 ك.ف جنزور بن حامد والبدء في تركيب وصلات الكابل والتي تمت بجهود فنيي ومهندسي الادارة العامة لنقل الطاقة ومشروعات نقل الطاقة وكذلك شركة الانشاءات الكهربائية .