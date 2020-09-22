ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

22 September, 2020

بحث النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ملف الديون المترتبة على علاج الجرجى.

و تناول الاجتماع ووفق بيان لمجلس الوزراء ،المختنقات التي تعيق عمل اللجنة المكلفة بتسديد المستحقات المترتبة على علاج الجرجى ومراجعتها من قبل الصندوق، بما لايتعارض مع تقديم الخدمة التي يتلقونها.

وأضاف البيان، بأنه من المتوقع أن تعمل اللجنة على حلحلة المشاكل والتحديات التي تواجه ملف علاج الجرجى في الداخل والخارج.