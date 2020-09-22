ليبيا تُسجّل 650 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 650 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة، إضافة إلى 529 حالة شفاء.

وكعادتها، كانت طرابلس الأعلى في سلم أعداد الإصابة حيث سجلت 295 إصابة منها 224 إصابة جديدة، فيما سجلت أغلب المدن والمناطق التي استلمت منها عينات ما دون الـ50 حالة إصابة في مؤشر يدل على تحسن كبير في أعداد الإصابات في بقية المناطق.

وبهذه الإحصائية، ارتفع إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” إلى 29,446 حالة بينها 130732 حالة نشطة و 15,913 حالة تعافي، إضافة إلى 460 حالة وفاة.

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