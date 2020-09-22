سفير ألمانيا يبحث مع صنع الله الوضع الأمني في المواقع النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

بحث سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الوضع الأمني في المواقع النفطية.

وبين السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” أن صنع الله أطلعه خلال لقائهما في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس على الوضع الأمني في المواقع النفطية والرفع الجزئي للقوة الكبرى.

وأكد السفير الألماني دعم بلاده لإنهاء الحصار على الموانئ النفطية وتحقيق الأمن المهني كجزء من ترتيب شامل وشفاف.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة مؤكدة أن مواني الحريقة والبريقة والزويتينة تصنف مواني آمنة مضيفة أنه يجري تقييم باقي الحقول والموانئ النفطية وفق معايير الأمن والسلامة المهنية المعمول بها في قطاع النفط الوطني.