تركيا: لن نوقف أنشطتنا الأمنية والعسكرية في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستواصل أنشطتها الأمنية والعسكرية في ليبيا ما بين تدريب وتقديم استشارة.

وجاءت تصريحات أكار خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة لبحث أبرز المستجدات الأخيرة في ليبيا.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً حول اللقاء أشارت خلاله إلى أن أكار “شدد على وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق وعلى مواصلتها بذل قصارى جهدها من أجل الاستقرار في المنطقة وفق نهج ليبيا لليبيين”.

وفي سياق متصل، رأى الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن استقالة السراج من منصب رئيس حكومة الوفاق لن يؤثر على مذكرات التفاهم الموقعة مع الحكومة، بخصوص التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

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