«شركة الكهرباء طرابلس»: حدوث إظلام تام في المنطقة الغربية وجاري إعادة بناء الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، اليوم الثلاثاء، عن خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد نتج عنه حدوث إظلام في الجناح الغربي للشبكة الكهربائية.

وذكرت الشركة، في بيان عاجل لها عبر فيسبوك، أنه يتم إعادة بناء الشبكة لرجوع وحدات التوليد للخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت بلدية طرابلس، أكدت في بيان لها الشهر الماضي أن ما يحدث طوال الفترة الماضية من إظلام تام على منطقة الجنوب والغرب، نتيجة التعدي على محطات الكهرباء بدعوى إرجاع التيار بالقوة.

وحملت البلدية المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة اتجاه ما يحدث من هذه التعديات داعية إياه إلى تكليف الجهات الأمنية التابعة له لحماية المنشآت الحيوية والمرافق الخدمية ومتابعة المخربين”.

وحذرت البلدية «المجلس الرئاسي» من أن التراخي والإهمال، تجاه هذه الأفعال سيؤدي لعطش العاصمة فضلاً على فقدانها الطاقة الكهربائية وهذا تهديد مباشر للأمن القومي.