ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 September, 2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة ،إلى العمل على وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا ،مؤكدا أن وجود المرتزقة يعرقل الحل في ليبيا.

وقال غوتيريش: “خفت حدة القتال في ليبيا، لكن الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، يشير إلى أن خطر تجدد المواجهات ما زال شديدا”.

وأضاف: “يتعين على الجميع التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية”.

و جدّد غوتيريش الدعوة لوقف إطلاق نار عالمي، والعمل لمنع حصول حرب باردة جديدة ،خاصة مع تواصل أزمة كورونا والمناخ والأزمة السورية ودعا إلى ضرورة الوصول إلى حل لها، وكذلك خاطب الفلسطينيين والإسرائيليين بالعمل على حل الدولتين.

وانطلقت اليوم الثلاثاء أعمال الشق رفيع المستوى للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي قادة دول العالم خطاباتهم عبر مقاطع فيديو مسجلة بدلا من التجمع في نيويورك، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم اليوم بث الخطابات المسجلة لكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وآخرين، في قاعة الجمعية العامة، حيث سيحضر ممثل واحد فقط عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة.