تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بفيروس كورونا في سرت

أعلن مشرف قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت سيف الغزالي، استقبال 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأوضح الغزالي في تصريح لبوابة الوسط، أن الحالات الـ4 تعاني أعراض المرض، وقد أجريت لها تحاليل سريعة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائجها موجبة، مشيرا إلى أن من بين الحالات امرأتين، إحداهما من منطقة هراوة والأخرى من منطقة أم القنديل.

كما لفت الغزالي إلى وفاة سيدة مصابة بالفيروس أمس، كانت تعاني كذلك أمراضا أخرى، وقد ظهرت إيجابية التحليل السريع الذي خضعت له، وبهذا يصل عدد الوفيات بالفيروس في سرت إلى 14 حالة، وأكثر من 66 إصابة مؤكدة.

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