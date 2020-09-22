وزارة العمل: الشهر القادم تفعيل منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن عمل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

رجحت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن يتم بداية الشهر القادم تفعيل منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن عمل. وأكدت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مركز المعلومات والتوثيق يعتزم إطلاق منظومة التسجيل المباشر عبر موقعه الإلكتروني وذلك تسهيلا لعملية التسجيل. وأكدت الوزارة أن مدير مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي استعرض خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية سليمان حبريشه ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار المنظومة المقترحة وسبل عملها لتسجيل الباحثين عن العمل.

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