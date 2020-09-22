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المشري وآكار يناقشان في أنقرة مبادرات وقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا وفرص استئناف الحوار السياسي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أكار والمشري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خصص «لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي وسبل تعزيز السلام في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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