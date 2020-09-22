للقتال لصالح تركيا..اللواء “322” في سوريا يحذر عناصره من السفر إلى ليبيا وأذربيجان

أخبار ليبيا24

حذر قائد اللواء “322 ” التابع لحركة المقاومة السورية عناصر اللواء وعناصر الكتيبة “721” و كتيبة “722” في سوريا بعدم السفر إلى ليبيا و أذربيجان لاجل المشاركة في القتال لصالح تركيا.

وأكد قائد اللواء في تعميم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أن من يسافر للمشاركة في أعمال القتال فإنه سيتعرض إلى أشد العقوبات والمساءلة.

وكشف مصدر مطلع أن حسابات سورية أشارت إلى أن مليشيا “فرقة السلطان مراد” و فرقة “العمشات” الموالية لتركيا والتى تتواجد عناصرها في ليبيا قد وافقت بالذهاب إلى أذربيجان لاجل المشاركة في القتال.

وأضاف المصدر أن أول دفعة ستضم حوالي 1000 مرتزق وموعد سفرهم في نهاية سبتمبر 2020.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي أن نحو أكثر 1200 مرتزق سوري عادوا إلى بلادهم خلال العشرة أيام الماضية، وذلك بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.

وذكر المرصد، في تقرير، أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها، ممن يرغبون بالبقاء في ليبيا، فبعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهري يقدر بنحو 2000 دولار أمريكي، قامت تركيا بتخفيض المبلغ إلى 600 دولار أمريكي.

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