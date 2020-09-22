النمروش يلتقي قادة المحاور بغرفة عمليات سرت الجفرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الثلاثاء عدداً من قادة المحاور بغرفة عمليات سرت الجفرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن النمروش أكد خلال لقائه في مكتبه عددا من قادة المحاور بغرفة عمليات سرت الجفرة استمرار دعم الوزارة اللامحدود لهم، وتسخير كافة الإمكانيات لمساندتهم والوقوف معهم.

وأكد قادة المحاور أنهم لن يعترفوا بمخرجات أي حوار سياسي لا يكونون فيه طرفاً بارزاً.