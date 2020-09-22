50 % من المصروفات التشغيلية لشركة الكهرباء تذهب إلى المرتبات

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن بند المرتبات للعاملين بالشركة العامة للكهرباء يشكل نصف قيمة المصروفات التشغيلية، إذ يصل عدد العاملين إلى نحو 43 ألفا و 884 مستخدما.

وأشار التقرير الصادر في سبتمبر الجاري إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة من العام 2008 إلى 2018، بلغت 15 مليار دينار.

ويعمل بالشركة 43 ألفا و884 مستخدما، معظمهم من العمالة الفنية والإدارية والخدمية، بواقع 9309 مهندسا، و 20 ألفا و64 عمالة فنية، و14 ألفا و511 من العمالة الإدارية والخدمية.

وتمثل العمالة غير الفنية بالشركة حوالي 10% من إجمالي العاملين بالشركة ونسبة الإداريين 11%، أي إداري لكل 11 موظف بالشركة هي نسبة عالية جدا مقارنة بالوظائف الأخرى.

وعلى مستوى الأعمار فإن نحو ربع العاملين (25%) تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاما، ونسبة 39% للفئة التي عمرها بين 40 و 50 عاما.

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