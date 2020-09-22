المشنون لـ218: رفع الحظر عن الطيران المحلي لجميع الوجهات

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في الحكومة الليبية عزالدين المشنون، لقناة 218، إن هيئة الطيران المدني رفعت الحظر الجوي بشكل كامل أمام الطيران المحلي على كافة الوجهات الدولية والمحلية.

وجاء ذلك على خلفية اجتماع عقده رئيس الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة الليبية، لبحث آلية استئناف عودة الرحلات للمطارات الليبية.

وخلص الاجتماع الذي حضره كلّ من مدير عام الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات ورئيس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ورئيس إدارة الخطوط الجوية الليبية، إلى فتح كافة المطارات لاستقبال الرحلات المحلية لكافة الشركات الناقلة، بالإضافة لبحث إمكانية عودة استئناف الرحلات الدولية بعد استيفاء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بما يتوافق مع تعليمات اللجنة الاستشارية العليا.

وشارك في الاجتماع مدير منطقة بنغازي للخطوط الجوية الإفريقية ومدير إدارة الطيران والنقل الجوي ومدير مكتب الشؤون الفنية بإدارة الطيران والنقل الجوي.

من جهته رحب مدير مكتب حوكمة الشركات بالقابضة للطيران ميلاد الهرجسي، في تصريح خاص لقناة 218 بهذه الجهود المبذولة لرفع الحظر وعودة الرحلات للإسكندرية والخرطوم وعمان وجده، بالإضافة لعودة الرحلات للمنطقة الشرقية.

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