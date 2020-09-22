صالح يلتقي نشطاء المجتمع المدني وأعضاء النقابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2020

أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لقاءات مع عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدينة بنغازي ونشطاء من قبيلة المغاربة وأعضاء النقابات على مستوى ليبيا بحضور عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب صالح في مدينة القبة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الحضور دعمهم لمبادرة صالح مؤكدين أنها تعبر عن تطلعات الشعب الليبي في تحقيق العدالة بين كافة أبناء الشعب ومطالبه بالتوزيع العادل لعائدات النفط ليعود بالنفع على كل الليبيين دون استثناء وبحلحلة المشاكل التي يعاني منها المواطنين خاصة تدني الخدمات لتحسين ظروفهم المعيشية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الخاصة بعمل النقابات والتأكيد على الدور النقابي في الحياة المهنية والمجتمع بشكل عام.