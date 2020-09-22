غوتيريش يدعو لتسهيل استئناف المفاوضات السياسية في ليبيا 

أخبار ليبيا24

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى تسهيل استئناف المفاوضات السياسية في ليبيا.

وحذر غوتيريش خلال كلمته بافتتاح الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الحشد الهائل للمرتزقة يهدد بتجدد المواجهات المسلحة في البلد العربي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “خفت حدة القتال في ليبيا، لكن الحشد الهائل للمرتزقة والأسلحة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، يشير إلى أن خطر تجدد المواجهات ما زال شديدا”.

وأضاف: “يتعين على الجميع التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعال لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني استعانت بأعداد كبيرة من المرتزقة السوريين الذين شاركوا في أعمال القتال ضد القوات المسلحة أثناء معارك تطهير العاصمة طرابلس.

ورغم المحاولات العديدة من قبل حكومة الوفاق ومسؤوليها نفي هذا الاتهام إلا أن وثائق عدة وصورًا ومقاطع فيديو تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تثبت تورط مرتزقة سوريين في تلك المعارك.

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